В Ростовской области в декабре 2019 года откроются еще два отдела выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

В Ростовской области в декабре 2019 года откроются еще два отдела выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в воскресенье сообщил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.К шести открытым ранее присоединятся два пункта в городе Красный Сулин и селе Куйбышево, пояснил депутат. Через несколько дней в них закончится ремонт, и паспортисты начнут прием граждан.В апреле это года президент Владимир Путин своим указом облегчил получение российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. К середине ноября 2019 года гражданство РФ получили уже более 170 тысяч человек.