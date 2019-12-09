Российские пловцы продолжают успешные выступления на проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы. В воскресенье россияне выиграли четыре золотые медали. Также спортсменами из России были завоеваны по одной серебряной и бронзовой медали.

Российские пловцы продолжают успешные выступления на проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы. В воскресенье россияне выиграли четыре золотые медали. Также спортсменами из России были завоеваны по одной серебряной и бронзовой медали.Климент Колесников стал победителем на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Результат 19-летнего россиянина равен 51,15 секунды. Второе место занял его соотечественник Сергей Фесиков (51,59). Третье место – за греком Андреасом Вазайосом (51,62).Еще одно золото в активе Владимира Морозова, первенствовавшего в дисциплине 100 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 45,53 секунды. Серебро взял итальянец Алессандро Миресси (45,90), бронза – у еще одного российского пловца Владислава Гринева (46,35).Третьей обладательницей золотой медали стала Мария Темникова. Она показала лучший результат на дистанции 200 метров брассом. Он равен 2 минутам 18,35 секунды. Следом за ней финишировала британка Молли Реншоу (2.19,66) и итальянка Мартина Карраро (2.19,68).И наконец, еще одна победа значится в активе Марии Каменевой. Она выиграла соревнования на дистанции 50 метров вольным стилем, проплыв ее за 23,56 секунды. Обладательницей серебряной медали стала француженка Мелани Эник (23,66), бронзу завоевала Пернилле Блуме из Дании (23,73).