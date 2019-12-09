Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей Ракки.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей Ракки.Российские военные раздали более двух тонн продуктовых наборов. В их составе — рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко. В некогда главном городе боевиков ИГИЛ (запрещена в России) такая акция прошла впервые.До войны в Ракке и пригородах проживали порядка миллиона человек, напоминает телеканал "Россия 24". Сегодня — около ста тысяч. Согласно докладу ООН, в результате массированных ударов международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами, в ходе штурма Ракки погибли тринадцать тысяч мирных жителей. Почти половина из них дети. Сам город в ходе этих атак был практически разрушен. И никакой помощи его жителям со стороны так называемой коалиции оказано не было.