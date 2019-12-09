Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Александр Георгиев, отразивший все 38 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Вегас Голден Найтс (5:0), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев, отразивший все 38 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Вегас Голден Найтс" (5:0), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Второй звездой стал форвард "Виннипега" Марк Шайфли, оформивший дубль в противостоянии с "Анахаймом" (3:2), а замкнул тройку лидеров нападающий "Аризоны" Конор Гарланд, который в игре с "Чикаго" (4:3Б) забросил шайбу и реализовал победный буллит.