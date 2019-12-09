Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Янгер заявил, что Россия должна будет заплатить организации около двух миллионов долларов за расследование по ..

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Янгер заявил, что Россия должна будет заплатить организации около двух миллионов долларов за расследование по базе данных московской лаборатории. Янгер пояснил, что Москве придется возместить, в частности, – расходы, связанные с криминалистическим анализом, сообщает ."России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела. Сейчас мы приближаемся к сумме в два миллиона долларов", – сообщил представитель WADA.