В шотландском Глазго завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Победителем общекомандного медального зачета стала сборная России, добившаяся лучшего личного достижения на чемпионатах Европы.

В шотландском Глазго завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Победителем общекомандного медального зачета стала сборная России, добившаяся лучшего личного достижения на чемпионатах Европы.Российские пловцы совместными усилиями завоевали 22 медали, из которых 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Ранее лучшим достижением сборной России являлись девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали, завоеванные на чемпионате Европы-2017.Всего же в истории европейских первенств на короткой воде российские пловцы выиграли медальный зачет в четвертый раз. Победы россиянами достигались в 2008, 2013, 2017 и теперь в 2019 году.