Россияне могут потребовать от управляющей компании рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал "Российской газете" о трех видах рассрочки по оплате ЖКХ.Обязательная рассрочка предоставляется, когда цена за услугу в текущем расчетном периоде на 25% превышает стоимость за аналогичный период прошлого года. Рассрочку дают на 12 месяцев, но взимают проценты.Можно оформить и договорную рассрочку между собственником и УК либо ресурсоснабжающей организацией. Собственник в этом случае должен написать заявление, указать причины и период рассрочки. К заявлению рекомендуется приложить документы, подтверждающие обоснованность требований. Управляющая компания или РСО могут и отказать в рассрочке, а также начислить проценты.Существует и судебная рассрочка – ее потребитель получает в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией. Адвокат отметил, что суд почти всегда удовлетворяет подобные ходатайства ответчиков. Однако важно помнить, что ежемесячно придется оплачивать не только долги, но и текущую коммуналку.