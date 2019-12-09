В Москве завершился заключительный матч 19 тура российской премьер-лиги, в котором столичный Спартак на стадионе Открытие Арена принимал одного из лидеров чемпионата Ростов. Ростовчане разгромили красно-белых со счетом 4:1.

В Москве завершился заключительный матч 19 тура российской премьер-лиги, в котором столичный "Спартак" на стадионе "Открытие Арена" принимал одного из лидеров чемпионата "Ростов". Ростовчане разгромили красно-белых со счетом 4:1.Подопечные Валерия Карпина полностью переиграли хозяев поля. Последовательные голы Бактийора Зайнутдинова, Алексея Ионова и Дмитрия Чистякова к 80-й минуте наглядно продемонстрировали расклад сил на поле.В заключительную десятиминутку команды обменялись голами в исполнении спартаковца Эсекьеля Понсе и ростовчанина Зайнутдинова, оформившего дубль. Отметим, что на 45 минуте матча ростовчанин Ивелин Попов не реализовал пенальти.Победа в Москве подняла "Ростов" на третью строчку таблицы чемпионата России. В активе клуба с юга страны теперь 34 очка. "Спартак" же с 22 баллами уходит на перерыв в российской премьер-лиге на десятой позиции.