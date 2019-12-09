Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети после того, как она выложила новые фото. Пользователи остались под неприятным впечатлением из-за кадров, на которых артистка запечатлена в странном виде.

Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети после того, как она выложила новые фото. Пользователи остались под неприятным впечатлением из-за кадров, на которых артистка запечатлена в странном виде.8 Дек 2019 в 7:27 PSTМатериал дополняется