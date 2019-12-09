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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-sbor-plastikovyx-kryshek-v-v-polzu-sirot-k-proektu-prisoedinilas-vladimirskaya-oblast.html" target="_blank">Сбор пластиковых крышек в в пользу сирот. К проекту присоединилась Владимирская область</a> - Установки по сбору пластиковых крышек появились в разных точках