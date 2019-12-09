Установки по сбору пластиковых крышек появились в разных точках
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-sbor-plastikovyx-kryshek-v-v-polzu-sirot-k-proektu-prisoedinilas-vladimirskaya-oblast.html" target="_blank">Сбор пластиковых крышек в в пользу сирот. К проекту присоединилась Владимирская область</a> - Установки по сбору пластиковых крышек появились в разных точках
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-sbor-plastikovyx-kryshek-v-v-polzu-sirot-k-proektu-prisoedinilas-vladimirskaya-oblast.html]Сбор пластиковых крышек в в пользу сирот. К проекту присоединилась Владимирская область[/url] - Установки по сбору пластиковых крышек появились в разных точках