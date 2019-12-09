Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение, которое фактически закрывает для России дорогу в большой спорт на четыре года. О том, чего добиваются международные спортивные чиновники, в разговоре с Дни.ру рассказал политолог Армен Гаспарян.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение, которое фактически закрывает для России дорогу в большой спорт на четыре года. О том, чего добиваются международные спортивные чиновники, в разговоре с "Дни.ру" рассказал политолог Армен Гаспарян."Я немогу сказать, что для меня последовавшее решение WADA сталов хоть какой-то мере неожиданным", – подчеркнул Армен Гаспарян. "Я ещеполтора года назад говорил о том, что все, что происходило перед зимней Олимпиадой и в преддверии чемпионата мира по футболу в России: это все однадолгоиграющая стратегия, цель которой – добиться унижений и бесчестья России", – напомнил он.В разговоре с корреспондентом "" эксперт выразил уверенность, что стоило исходить именно их этого посыла, и тогда суровое решение WADA, фактически отстранившее Россию от Олимпиады, ни для кого не вызвало бы удивления. Однако многие, добавил он, на волне успехов нашей страны и отечественной сборной на чемпионате мира по футболу в 2018 году почему-то подумали, что та история закончилась и подход к нашей стране изменится."WADA им сегодняшним решением показало, что иначе не будет", – констатировал Армен Гаспарян."Теперь четыре года российский флаг не будет развеваться наспортивных аренах и стадионах", – напомнил эксперт. Говоря о необходимой реакции на фактическое отстранение России от Олимпиады со стороны чиновников WADA он рассказал, что сейчас внутри него борются два человека."Один –болельщик, который понимает, что спортсмены потратили, собственно, всю жизньсвою для того, чтобы достигать определенного рода высот в спорте большихдостижений. И теперь не очень понятно, как они будут выступать – без флага, безгимна. И причем это не разовая акция, это четыре года", – рассказал Армен Гаспарян.Как и предсказывалось. Остальные слова у меня только матерныеИСПОЛКОМ WADA НА ЧЕТЫРЕ ГОДА ЛИШИЛ РОССИЮ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ, ВКЛЮЧАЯ ОЛИМПИАДЫ И ЧЕМПИОНАТЫ МИРА И ПРАВА ПРИНИМАТЬ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА И ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan)"С другой стороны, во мне живет человек, который системнозанимается политикой и у него несколько другое к этому отношение", – добавил он. Политолог признался, что пока у него в душе верх одерживает болельщик, переживающий за спортсменов."Я незнаю что еще можно сказать про это сборище циничных и никчемных подлецов,которое называется WADA", – заключил Армен Гаспарян. Отметим, вызвало настоящую бурю возмущения в России. За предвзятость Международный олимпийский комитет буквально разнесли.Напомним, 9 декабря стало известно о суровом решении исполкома WADA. На четыре года Россия была отстранена от участия во всех международных соревнований, в том числе – в Олимпиаде и чемпионатах мира. На обжалование у российской стороны есть 21 день.