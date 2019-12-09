Российский певец и музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от проведения крупных спортивных соревнований ..

Российский певец и музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от проведения крупных спортивных соревнований и участия в них, включая Олимпийские игры. Артист отметил, что благодаря этому государство сможет "сэкономить миллиарды", передает ."Для студентов и врачей,Сэкономим миллиарды!Что нам бес толку лить пот?А азарт, вон – в бильярднойТоже, между прочим, спорт…", – написал Шнуров в социальной сети.