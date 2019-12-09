Филипп Киркоров отмечает 30-летие своего участия в телефестивале Песня года. В 1989 году он пел там на правах новичка, а сегодня считается законодателем моды и приглашается на правах короля российской эстрады.

Филипп Киркоров отмечает 30-летие своего участия в телефестивале "Песня года". В 1989 году он пел там на правах новичка, а сегодня считается законодателем моды и приглашается на правах короля российской эстрады.В этот раз на "Песне года" Филипп Киркоров представил два свои хиты – "Стеснение пропало" и "Лунный гость". Под каждый номер – свой до мелочей продуманный образ! "Артист обязан удивлять и дать возможность людям обсудить свой наряд, образ, репетуар", – пояснил Лучезарный.А обсудить было что. Чего только стоит расшитый золотыми нитями и дорогими ювелирными изделиями дизайнерский костюм ручной работы за 6 миллионов рублей!За кулисами все лауреаты фестиваля проходили на фотозону, где позировали прессе с дипломами. Киркоров в этом году получил награду в номинации "Самое креативное и популярное видео года". И вместе с соавторами – разгоряченными после выступления парнями из балета "Фридом" – вышел для памятного фото."Ребята, давайте сядем на пол, как бомжи!" – предложил он юным коллегам. И тут же бухнулся на ковролин, став елозить по нему дорогими штанами. вообще всегда рад что-то отчебучить, любит креативить, хулиганить, обожает коллаборации с талантливой молодежью.9 Дек 2019 в 12:26 PSTСделал он и неожиданное признание. "Каждый себе выбирает вид искусства не только в музыке, но в любви, где каждый выбирает себе по желаниям, – сластолюбиво улыбается певец. – Надо изучать музыку, поэзию и любовь. Она нам, творческим людям, дает очень много, а сексуальные фантазии всегда ведут к творческому подъему. Сейчас придем домой, и такое начнется!..."От подробностей 52-летний артист воздержался. Но и так понятно, что его хотят и мужчины, и женщины, о нем мечтает и стар, и млад...