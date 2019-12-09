Во время похолодания люди чаще начинают топить печи, использовать электрические обогреватели

В Костромской области с четверга ожидается понижение температуры воздуха. Во время еженедельного совещания в администрации региона губернатор Сергей Ситников поставил задачи по обеспечению безопасности граждан в период похолодания.По данным гидрометцентра, в начале недели в Костромской области ожидаются осадки в виде дождя и снега со средней температурой ноль градусов. С четверга прогнозируется похолодание. В ночные часы – до минус 10 градусов.Губернатор Сергей Ситников на еженедельном совещании в администрации региона отметил, что результатом перепада температур станет гололедица. Поэтому особое внимание должно быть уделено обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров для обеспечения безопасности автомобилистов и пеших участников дорожного движения.Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость усиления противопожарных мероприятий. Во время похолодания люди чаще начинают топить печи, использовать электрические обогреватели.«У нас понижение температур всегда связано с риском увеличения пожаров. Основная проблема – это перегревы печей, где дровяное отопление, проблемы с непроверенными примыканиями дымоходов к перекрытиям деревянных домов и активным использованием нагревательных приборов при плохой проводке внутри домов. Убедительно прошу провести всю необходимую работу, чтобы не допустить возгорания жилья и гибели людей», - отметил Сергей Ситников.