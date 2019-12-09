У младшей сестры певицы Жанны Фриске, Натальи, могут быть проблемы из-за высказываний о телеведущем Дмитрии Шепелеве. Родственницу знаменитости могут привлечь к ответственности за клевету.

У младшей сестры певицы Жанны Фриске, Натальи, могут бытьпроблемы из-за высказываний о телеведущем Дмитрии Шепелеве. Родственницузнаменитости могут привлечь к ответственности за клевету.Перманентный конфликт шоумена Дмитрия Шепелева с родственникамиего умершей возлюбленной Жанны Фриске вошел в активную фазу: участники скандалапублично льют грязь друг на друга. Накануне в эфире телеканала НТВ высказаласьсестра вокалистки Наталья.Родственница звезды обвинила несостоявшегося зятя в похищениисредств. По ее словам, когда Жанна была в предсмертном состоянии, Дмитрийснимал деньги с ее карточек. Якобы шоумен положил себе в карман около 20миллионов.Между тем, по словам юриста Тимура Маршани, делать такиезаявления опасно. Если Фриске-младшая не сможет подкрепить свои слова доказательствами,то они будут расценены как клевета. За заведомо ложные сведения в отношении какого-либо человека по действующемузаконодательству предусмотрена ответственность."Лучше бы Наталья Фриске занималась своей личной жизнью, невмешиваясь в жизнь других людей. Если она утверждает, что Шепелев сделал что-тонезаконное, либо заставил что-то сделать Жанну под влиянием медикаментозныхпрепаратов, в первую очередь, она должна это доказать", – цитирует адвоката .Юрист напомнил, что Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске, хотьофициально и не оформили отношения, некоторое время жили как семья. Вмешиватьсяв личную жизнь пары недопустимо.4 Дек 2019 в 11:13 PSTНапомним, конфликт телеведущего и близких его несостоявшейсясупруги обострился, после появления в Сети шоу Ксении Собчак. Главным героем программыстал . Он высказался о конфликте с семьей Жанны Фриске.Телеведущий сообщил, что якобы у певицы и ее отца были "тяжелейшиеотношения", а также заявил, что не чинит препятствий во встречах сына Платона сродней, но те не желают видеть мальчика. Также сообщил, чтоденьги благотворительной организации "Русфонд", которые собирались налечение Жанны Фриске, похитили ее родители.