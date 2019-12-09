У младшей сестры певицы Жанны Фриске, Натальи, могут быть
проблемы из-за высказываний о телеведущем Дмитрии Шепелеве. Родственницу
знаменитости могут привлечь к ответственности за клевету.
У младшей сестры певицы Жанны Фриске, Натальи, могут быть
проблемы из-за высказываний о телеведущем Дмитрии Шепелеве. Родственницу
знаменитости могут привлечь к ответственности за клевету.
Перманентный конфликт шоумена Дмитрия Шепелева с родственниками
его умершей возлюбленной Жанны Фриске вошел в активную фазу: участники скандала
публично льют грязь друг на друга. Накануне в эфире телеканала НТВ высказалась
сестра вокалистки Наталья.
Родственница звезды обвинила несостоявшегося зятя в похищении
средств. По ее словам, когда Жанна была в предсмертном состоянии, Дмитрий
снимал деньги с ее карточек. Якобы шоумен положил себе в карман около 20
миллионов.
Между тем, по словам юриста Тимура Маршани, делать такие
заявления опасно. Если Фриске-младшая не сможет подкрепить свои слова доказательствами,
то они будут расценены как клевета. За заведомо ложные сведения в отношении какого-либо человека по действующему
законодательству предусмотрена ответственность.
"Лучше бы Наталья Фриске занималась своей личной жизнью, не
вмешиваясь в жизнь других людей. Если она утверждает, что Шепелев сделал что-то
незаконное, либо заставил что-то сделать Жанну под влиянием медикаментозных
препаратов, в первую очередь, она должна это доказать", – цитирует адвоката .
Юрист напомнил, что Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске, хоть
официально и не оформили отношения, некоторое время жили как семья. Вмешиваться
в личную жизнь пары недопустимо.
4 Дек 2019 в 11:13 PST
Напомним, конфликт телеведущего и близких его несостоявшейся
супруги обострился, после появления в Сети шоу Ксении Собчак. Главным героем программы
стал . Он высказался о конфликте с семьей Жанны Фриске.
Телеведущий сообщил, что якобы у певицы и ее отца были "тяжелейшие
отношения", а также заявил, что не чинит препятствий во встречах сына Платона с
родней, но те не желают видеть мальчика. Также сообщил, что
деньги благотворительной организации "Русфонд", которые собирались на
лечение Жанны Фриске, похитили ее родители.