Российский гроссмейстер Александра Горячкина одержала победу в партии шестого тура Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), в котором встречалась со шведкой Пией Крамлинг. Партия была завершена после 42 хода россиянки.

Российский гроссмейстер Александра Горячкина одержала победу в партии шестого тура Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), в котором встречалась со шведкой Пией Крамлинг. Партия между соперницами была завершена после 42 хода россиянки. Турнир проходит в Монако.В туре принимают участие еще три представительницы России. Екатерина Лагно нанесла поражение грузинке Нане Дзагнидзе, Александра Костенюк разошлась ничьей с Хампи Конеру из Индии, а вот Валентина Гунина проиграла немке Элизабет Петц.По итогам шести туров Горячкина вышла на первое место. Правда лидерство она делит с Конеру и Дронавалли Харикой из Индии – у всех по четыре очка. Костенюк с украинкой Анной Музычук идут следом (у обеих – по 3,5 балла), Лагно, Дзагнидзе и Крамлинг набрали по три очка, Мария Музычук и Чжао Сюэ имеют по 2,5 балла, Петц – два, Гунина с одним баллом замыкает таблицу.