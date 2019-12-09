Таштагольский район в минувшие выходные оказался буквально в снежном плену. В Шерегеше высота сугробов достигла трех метров. Жители и туристы откапывали машины по нескольку часов. К тому же, пишут в соцсетях, многие туристы были вынуждены продлить отдых, так как не смогли выехать из поселка.

Таштагольский район в минувшие выходные оказался буквально в снежном плену. В Шерегеше высота сугробов достигла трех метров. Жители и туристы откапывали машины по нескольку часов. К тому же, пишут в соцсетях, многие туристы были вынуждены продлить отдых, так как не смогли выехать из поселка.В настоящее время в районе ликвидируют последствия снегопада. Там, где грейдеры не могут пройти, направляют дополнительную уборочную технику.В администрации Таштагольского района "Вестям" прокомментировали ситуацию на дорогах. Власти считают, что транспортный затор был спровоцирован не только погодными условиями, но и самими водителями личных авто. Два междугородних автобуса были вынуждены сделать остановку неподалёку от поселка Центральный, там перемело дорогу. После очистки трассы они продолжили движение. "Дорожная ситуация находится на личном контроле главы", — подчеркнули в районной администрации.