Депутат российской Госдумы, первый заместитель главы комитета палаты по обороне Александр Шерин расценил заявление министра обороны США Марка Эспера о жульничестве РФ при разработке стратегического оружия как попытку получить больше средств из госбюджета.

Депутат российской Госдумы, первый заместитель главы комитета палаты по обороне Александр Шерин расценил заявление министра обороны США Марка Эспера о "жульничестве" РФ при разработке стратегического оружия как попытку получить больше денежных средств из госбюджета.Кроме того, по мнению Шерина, Эспер таким образом пытается объяснить, что "каждая копейка", выделяемая государством, "идет в дело". А поскольку Россия имеет преимущество в области создания гиперзвукового оружия и якобы нарушает международный договор, дополнительные вложения необходимы, пояснил депутат."Российская Федерация не "жульничает", она ведет себя ровно так, как должна вести себя страна, вокруг которой создается определенное экономическое и информационное кольцо блокад", — подчеркнул Шерин, слова которого приводит РИА Новости.Ранее глава Пентагона заявил, что США приходится нагонять Россию, лидирующую в разработке гиперзвукового оружия, так как РФ "жульничает" с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.