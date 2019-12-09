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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-silno-izmenivshayasya-shukshina-vystavila-napokaz-zhutkij-shram-na-intimnom-meste.html" target="_blank">Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте</a> - Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга приняла участие в съемках нового выпуска шоу Звезды сошлись, посвященного пластическим операциям. 51-летняя наследница именитой артистки прибегла к помощи хирургов, чтобы выглядеть лучше, причем последствия в виде шрама ее не испугали.