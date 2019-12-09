Певица Рита Дакота никогда не славилась особой скандальностью. Тем не менее, ее новая выходка буквально взбудоражила сеть.

Певица Рита Дакота никогда не славилась особой скандальностью. Тем не менее, ее новая выходка буквально взбудоражила сеть.Знаменитость пожаловалась на усталость от концертов. По ее словам, постоянные выступления и разъезды действительно отбирают у нее последние силы. Стоит заметить, что у певицы достаточно насыщенный график – Рита должна не только радовать своих поклонников по всей стране, но и заниматься своей маленькой дочкой. Все же, несмотря на большую загруженность, Дакота все равно старается уделить ненаглядному чаду все свое свободное время.Вероятно, поэтому девушка буквально взвыла, ведь энергетический ресурс у нее практически исчерпан. Как сообщает , в своем последнем посте в микроблоге знаменитость отметила, что ее концерт в Волгограде переносится на другую площадку, а заодно пообещала уволить своего концертного директора."Я тут вот что поняла. Если мне мой дирик (директор – Прим. ред.) поставит еще хоть один концерт в этом месяце, я ее уволю. А если серьезно, декабрь у артистов – всегда полный треш. Пашем на максималках, выживаем как можем", – высказалась Рита в обращении к своим подписчикам.8 Дек 2019 в 7:05 PSTПо ее словам, во время последнего своего переезда из Ростова в Волгоград она спала всю дорогу на заднем сидении своего концертного микроавтобуса. Коллеги знаменитости решили проявить заботу и все время стремились накрыть звезду отечественного шоу-бизнеса куртками.