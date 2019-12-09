Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала грандиозный провал Алины Загитовой в финале Гран-при. Юная фигуристка заняла последнее место.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала грандиозный провал Алины Загитовой в финале Гран-при. Юная фигуристка заняла последнее место.По словам Слуцкой, Алина просто невероятно вымоталась. Девушка серьезно готовилась к соревнованию, ведь против нее вышли куда более профессиональные соотечественницы, владеющие элементами фигурного катания в категории ультра-си. Так Алена Косторная в короткой программе продемонстрировала свой тройной аксель, побив собственный мировой рекорд. В этой же дисциплине Алина заняла второе место, однако в произвольной провалилась."Прекрасная короткая программа у Загитовой, но на произвольную, мне кажется, просто не хватило сил. Не было видно волнения, однако усталость проглядывается. Она боролась до последнего шага. Главное, не падать духом", – передает слова Ирины Слуцкой .Новость дополняется