Известие о смерти российского ученого после отравления Кротом стало большим ударом для Бари Алибасова. Музыкальный продюсер намерен продолжить борьбу с производителем жидкости для очистки труб.

Известие о смерти российского ученого после отравления "Кротом" стало большим ударом для Бари Алибасова. Музыкальный продюсер намерен продолжить борьбу с производителем жидкости для очистки труб.В минувшую пятницу, 6 декабря, СМИ сообщили о смерти выдающегося математика Олега Ивашева-Мусатова. 91-летний ученый случайно выпил химическую жидкость "Крот", перепутав ее с водой. Несколько дней врачи боролись за жизнь преподавателя, но так и не смогли спасти его.Пиар-директор основателя группы На-НаВадим Горжанкинрассказал, что эта новость очень огорчила Бари Алибасова. Теперь музыкальный продюсер вновь попытается привлечь к ответственности производителей опасного средства для очистки труб."Этот трагический случай подчеркивает, что позиция в суде была верной. Очевидно, что необходимо максимально повысить безопасность упаковки бытовой химии во избежание подобных инцидентов", – цитирует представителя продюсера .5 Дек 2019 в 1:59 PSTВадим Горжанкин добавил, что основателю группы На-На удалось создать ажиотаж в прессе и привлечь внимание общественности к серьезной проблеме. Однако, к сожалению, судебная система пока никак не отреагировала на вопрос безопасности упаковки "Крота".Напомним, летом этого года музыкальный продюсер был экстренно госпитализирован с сильнейшими ожогами желудка, пищевода и дыхательных путей. Основатель На-На принял химическую жидкость за сок и случайно выпил ее. Бари Алибасов провел в больнице несколько недель.