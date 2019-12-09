В подмосковной Шатуре банда браконьеров устроила незаконную охоту на лося. Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы и лай собак. При приближении к месту предполагаемой охоты он ..

В подмосковной Шатуре банда браконьеров устроила незаконную охоту на лося. Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы и лай собак."При приближении к месту предполагаемой охоты он обнаружил группу из шести-семи людей с ружьями и в охотничьем снаряжении. Увидев инспектора, все горе-охотники бросились бежать", - цитирует представителей Московского общества охотников и рыболовов . Уточняется, что по следам злоумышленников в лесном массиве была обнаружена убитая лосиха с уже наполовину снятой шкурой. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.