Вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях продиктован соблазном устранить сильного конкурента. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
Вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях продиктован соблазном устранить сильного конкурента. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Решение WADA и новые спортивные санкции против нашей страны парламентарий назвал несправедливым, но ожидаемым решением. "Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла", – сказал он.
От решения WADA пострадают все, уверен Турчак. По его словам, отсутствие России как одного из ключевых претендентов на медали подрывает престиж соревнований, затавляет задуматься об их честности.
"Вдумайтесь, каково это – выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?" – отметил парламентарий.
Россия была и будет великой спортивной державой, уверен единоросс. Попытки изолировать нашу страну от международных соревнований уже были, напомнил он.
"Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера", – добавил он, подчеркнув, что бюрократы не смогут отнять у России победу.
Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Москву обвинили в манипуляции с пробами спортсменов.