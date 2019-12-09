Вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях продиктован соблазном устранить сильного конкурента. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях продиктован соблазном устранить сильного конкурента. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Решение WADA и новые спортивные санкции против нашей страны парламентарий назвал несправедливым, но ожидаемым решением. "Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла", – сказал он.От решения WADA пострадают все, уверен Турчак. По его словам, отсутствие России как одного из ключевых претендентов на медали подрывает престиж соревнований, затавляет задуматься об их честности."Вдумайтесь, каково это – выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?" – отметил парламентарий.Россия была и будет великой спортивной державой, уверен единоросс. Попытки изолировать нашу страну от международных соревнований уже были, напомнил он."Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера", – добавил он, подчеркнув, что бюрократы не смогут отнять у России победу.Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Москву обвинили в манипуляции с пробами спортсменов.