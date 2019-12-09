Завершился матч 19 тура чемпионата России по футболу. Встречались клубы, находящиеся в зоне вылета, - Сочи и казанский Рубин. Встреча завершилась вничью 1:1.

Завершился матч 19 тура чемпионата России по футболу. Встречались клубы, находящиеся в зоне вылета, — "Сочи" и казанский "Рубин". Встреча завершилась вничью 1:1.Первый тайм прошел в острой интересной борьбе с большим количеством опасных моментов. Однако реализован был только один. За шесть минут до перерыва в штрафной "Рубина" возникла паника, которой воспользовался Душан Лагатор."Рубин" отыгрался вскоре после начала второго тайма. Защитники "Сочи" забыли в штрафной Евгения Маркова, который нанес разящий удар. В дальнейшем команды действовали осторожнее, чем в первом тайме. Однако сочинцы могли выиграть встречу, забей Андрей Мостовой с линии вратарской. В итоге ничья 1:1."Сочи" набрал 15 очков и остался на последнем месте. "Рубин" же с 19 очками поднядся на 13 место, опередив "Оренбург" и "Крылья Советов".