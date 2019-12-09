В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области

24 ноября в дежурную часть ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступила телефонограмма о том, что в отделение реанимации медицинского учреждения доставлена женщина с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний бывший муж потерпевшей, который в ходе конфликта нанёс женщине несколько ударов предметом, используемым вместо оружия, а затем скрылся. События происходили в присутствии малолетнего ребёнка.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в г.Егорьевске Московской области.В ближайшее время гражданин будет доставлен в органы следствия для проведения дальнейших следственных действий.