Подозреваемые отвезли потерпевшую в одно из отделений банка на улице Вавилова, где она сняла деньги...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы при участии сотрудников 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступила информация о совершенных мошеннических действиях в отношении пенсионерки. Установлено, что трое неизвестных обратились к 73-летней женщине с просьбой о помощи в переводе денежных средств.Злоумышленники рассказали, что не могут получить перевод, совершенный из ближнего зарубежья. Для того чтобы средства поступили на счет, женщине необходимо снять свои сбережения. Подозреваемые отвезли ее в одно из отделений банка на улице Вавилова. Когда пенсионерка вернулась в машину, злоумышленники попросили показать снятые деньги, чтобы сфотографировать их номера, а затем вернули обратно. Женщина вышла из автомобиля на проспекте Вернадского и, проверив свою сумку, обнаружила, что купюры оказались билетами «банка приколов». Материальный ущерб составил более 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Новой Москвы. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 34 до 46 лет. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93