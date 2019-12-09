Представители Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве совместно с полицейскими провели урок мужества в московской школе...

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве совместно с столичными правоохранителями провели урок мужества в московской школе, чтобы почтить память героев и рассказать детям про их подвиги.«Сегодня мы отмечаем праздник – День Героев Отечества. Он нацелен на то, чтобы еще раз сказать огромное спасибо всем гражданам, проявившим героизм не только на военном поприще, но и на поприще спасения людей, при внесении вклада в развитие отечественной науки и техники», – обратился к ребятам секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев.Про героев столичной полиции ученикам младших классов рассказала инспектор ОДН ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы старший лейтенант полиции Олеся Богомолова: «Навечно в ряды московской полиции зачислены 22 сотрудника, носящих звание Героев страны. Сегодня действующие сотрудники полиции с гордостью вспоминают своих коллег, заслуживших высочайшие награды Отечества. Всего в ГУ МВД России по г. Москве 11 Героев СССР, 7 Героев России и 4 кавалера ордена славы».Детям рассказали про историю этого праздника: памятная дата была установлена в 2007 году. До 1917 года 9 декабря в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве