Минэкономразвития страны одобрило возведение новой автомобильной переправы через Зею в Благовещенске. Долгожданный для всей области мост начнут строить в 2021 году и планируют завершить через три года. На возведение объекта понадобится порядка 20 миллиардов рублей.

Минэкономразвития страны одобрило возведение новой автомобильной переправы через Зею в Благовещенске. Долгожданный для всей области мост начнут строить в 2021 году и планируют завершить через три года. На возведение объекта понадобится порядка 20 миллиардов рублей.В первый год из федерального бюджета поступит транш в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Двухкилометровый мост предполагается навести параллельно существующему в продолжение улицы Горького, сообщает ГТРК "Амур". Пропускная способность новой переправы составил 12 тысяч автомобилей в сутки. Это позволит обеспечить не только местные, но и международные грузоперевозки, которые заметно вырастут с открытием моста через Амур.Отметим, что в 2020 году начнутся ремонтные работы и на почти 40-летнем мосте через Зею. Городской бюджет выделяет на эти цели 23 с половиной миллиона рублей.