В Сети активно обсуждают провал Алины Загитовой в финале Гран-при. Фигуристке удалось взять лишь второе место.

В Сети активно обсуждают провал Алины Загитовой в финале Гран-при. Фигуристке удалось взять лишь второе место.Многие недовольны результатом спортсменки. Злопыхатели посоветовали действующей олимпийской чемпионке в женском одиночном фигурном катании задуматься о завершении карьеры. Сама Алина предпочитает игнорировать подобные высказывания в свой адрес.Тем временем, за юную спортсменку вступилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она считает, что предлагать 17-летней фигуристке закончить с профессиональным спортом стыдно."Те, кто говорит, что Алине пора заканчивать, вы что, могильщиками работаете? Как вам не стыдно? Девочка впервые ошиблась, а вы уже готовы ее раскромсать. Безжалостные и бессовестные люди", – заявила разгневанная Тарасова.8 Дек 2019 в 12:11 PSTНапомним, звезда спорта Алина Загитова на этот раз заняла второе место. За свою программу она получила 79,60 балла.Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, поставившая новый мировой рекорд за короткую программу – 85,45.