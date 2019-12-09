Главный конкурс красоты года выиграла
представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР), 26-летняя Зозибини Тунци. За
звание Мисс Вселенной 2019 сражались 90 девушек со всего мира.
Главный конкурс красоты года выиграла
представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР), 26-летняя Зозибини Тунци. За
звание "Мисс Вселенной 2019" сражались 90 девушек со всего мира.
Зозибини Тунци стала
третьей победительницей из ЮАР, завоевавшей почетный титул "Мисс Вселенная". Она
активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.
Обладательницей второго
места является 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико. Третье досталось
25-летней мексиканке Софии Арагон.
Финалисток "Мисс Вселенная
2019" наградили 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщается
на официальном сайте мероприятия.
Примечательно, что в
конкурсе не приняла участие представительница России. Известно, что обладательница
титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела
вовремя получить американскую визу и подготовиться к финалу.
Напомним, в 2018 году
титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Филиппин – 24-летняя Катриона
Грэй. Она стала четвертой победительницей из этой страны за всю историю
конкурса.