Главный конкурс красоты года выиграла представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР), 26-летняя Зозибини Тунци. За звание Мисс Вселенной 2019 сражались 90 девушек со всего мира.

Главный конкурс красоты года выигралапредставительница Южно-Африканской Республики (ЮАР), 26-летняя Зозибини Тунци. Зазвание "Мисс Вселенной 2019" сражались 90 девушек со всего мира.Зозибини Тунци сталатретьей победительницей из ЮАР, завоевавшей почетный титул "Мисс Вселенная". Онаактивно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.Обладательницей второгоместа является 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико. Третье досталось25-летней мексиканке Софии Арагон.Финалисток "Мисс Вселенная2019" наградили 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщаетсяна официальном сайте мероприятия.Примечательно, что вконкурсе не приняла участие представительница России. Известно, что обладательницатитула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успелавовремя получить американскую визу и подготовиться к финалу.Напомним, в 2018 годутитул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Филиппин – 24-летняя КатрионаГрэй. Она стала четвертой победительницей из этой страны за всю историюконкурса.