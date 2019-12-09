На телефестивале Песня года Лолита представила песню Шампанское, а после выступление поговорила с корреспондентом Дни.ру

На телефестивале "Песня года" Лолита представила песню "Шампанское", а после выступление поговорила с корреспондентом "Дни.ру"Певица призналась, что ей совсем не интересно обсуждать тему разрыва с пятым мужем, которая сейчас у всех на устах. "В норме – когда люди закрыли отношения, постенали, поматерили друг друга, и все, больше никто не думает об этом, потому что нельзя себя разрушать, – пояснила артистка. – Меня не интересуют мои бывшие – интересует мое настоящее, это гораздо важнее. А о будущем не думаю. Может, ты выйдешь на улицу, а на тебя кирпич сверху упадет. Вот и все будущее. У бога на каждого из нас свои планы".Поэтому о том, собирается ли она снова замуж, певица говорить не хочет. "У меня сейчас физически нет времени думать о ком-то, искать нового мужика, – я сфокусировалась на работе, – пояснила она. – Всем говорю, что хочу года полтора побыть в свободных отношениях и просто выдохнуть".Пошел ли крах семейной жизни Лолите на пользу? Да, после проблем в личной жизни удивительно похорошела, похудела. "Эдокринолог сказал мне, что надо убрать из рациона, а послушалась, и результат не заставил себя долго ждать, – призналась артистка. – Но и поумнела я, конечно. Любой развод идет на пользу, даже если это "развод" на Курском вокзале".Новогоднюю ночь артистка проведет с микрофон в руке."Просто я заметила, что когда под бой курантов не работаю, обязательно случаются проблемы вличной жизни в наступающем году, а мне они не нужны – хватило развода в 2019-м", -пояснила певица.Уже сегодня певица думает, что подарит живущим в Киеве маме и дочери Еве. "Решила, что всегда нужный и актуальный подарок – это деньги, – говорит . – Думала про платье для Евочки, но это очень бытово".9 Дек 2019 в 2:22 PSTОтветила она и на вопрос о том, о чем сама мечтает. "Я бы хотела, чтобы у меня была бабушка. С пирожками, колыбельными на ночь, заплетанием косичек. И чтобы без серых волков! Мои собственные бабушку ушли из жизни очень рано, и мне всю жизнь их не хватает", – вздохнула артистка.