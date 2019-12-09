Президент США Дональд Трамп не верит во враждебные намерения лидера КНДР Ким Чен Ына, но тем не менее призывает его избавиться от ядерного оружия, напоминая о данном обещании. Говоря о грозящем ему импичменте, президент США обрушился на демократов, обозвав бездельниками.

Президент США Дональд Трамп не верит во враждебные намерения лидера КНДР Ким Чен Ына, тем не менее призывает его избавиться от ядерного оружия, напоминая о данном обещании."Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять — вообще-то, он потеряет все, если будет действовать враждебным образом", — написал американский президент в воскресенье в своем Twitter.Трамп напомнил, что они с Кимом подписали "твердое" соглашение о денуклеаризации, и предположил, что северокорейский лидер не заинтересован в том, чтобы "обнулить" свои особые отношения с президентом СШA.По мнению Трампа, Ким Чен Ын должен провести денуклеаризацию, выполняя данное им ранее обещание. "НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу!" — добавил Трамп.Говоря о грозящем ему импичменте, президент США обрушился на демократов, обвинив их в том, что они меняют правила по ходу расследования и обозвав бездельниками. "Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!" — отметил Трамп в Twitter. При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду.