О госпитализации актера Олега Меньшикова ходят всевозможные слухи. В последнее время артист перестал выходить на связь, и россияне потеряли его. Куда же пропала знаменитость?

О госпитализации актера Олега Меньшикова ходят всевозможные слухи. В последнее время артист перестал выходить на связь, и россияне потеряли его. Куда же пропала знаменитость?Новость дополняется