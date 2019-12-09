Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф накроют сплошным куполом российскую часть Арктики. Один полк, развернутый на Новой Земле, уже получил эти ЗРК. В ближайшее время ими вооружат все дивизионы в регионе. Таким образом будет создан сплошной купол, рассказал командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" накроют сплошным "куполом" российскую часть Арктики. Один полк, развернутый на Новой Земле, уже получил эти ЗРК. В ближайшее время ими вооружат все дивизионы в регионе. Таким образом будет создан сплошной "купол", рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом Александр Моисеев.В частности, системы ПВО заступили на опытное дежурство в Тикси. Они должны обеспечить безопасное небо над Северным морским путем.С-400 "Триумф" – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров. ЗРК предназначения для перехвата любой авиации противника, от бомбардировщиков до разведывательных дронов.