Участница шоу План Б, ранее обвиненная в навязчивости, решила расставить все точки над i. Девушка откровенно высказалась об отношениях с Тимуром Батрутдиновым.

Участница шоу "План Б", ранее обвиненная в навязчивости, решила расставить все точки над i. Девушка откровенно высказалась об отношениях с Тимуром Батрутдиновым.По ее мнению, нет ничего такого неоднозначного в том, чтобы девушка проявилась инициативу по отношению к мужчине. По всей видимости, такая активная позиция и помогла ей дойти до финала шоу. Сейчас в "План Б" осталось всего три участницы, и зрители замерли в ожидании – кто же станет новой владелицей сердца Батрутдинова.Новость дополняется.