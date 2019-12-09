Радикально настроенная группа украинских граждан устроила демонстрацию в Париже перед встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Националисты напоказ ..

Радикально настроенная группа украинских граждан устроила демонстрацию в Париже перед встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Националисты напоказ разорвали флаг, однако забыли его перевернуть, сообщает телеканал .В результате получилось, что митингующие демонстративно уничтожили флаг Сербии, который совпадает с перевернутым российским флагом. Из-за этой оплошности манифестанты остались непонятыми.