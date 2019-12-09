Андрей Малахов выступил с важным заявлением. Скандально известный шоумен объявил об уходе.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-uroven-stressa-zashkalivaet-andrej-malaxov-poproshhalsya-s-narodom.html" target="_blank">Уровень стресса зашкаливает: Андрей Малахов попрощался с народом</a> - Андрей Малахов выступил с важным заявлением. Скандально известный шоумен объявил об уходе.
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-uroven-stressa-zashkalivaet-andrej-malaxov-poproshhalsya-s-narodom.html]Уровень стресса зашкаливает: Андрей Малахов попрощался с народом[/url] - Андрей Малахов выступил с важным заявлением. Скандально известный шоумен объявил об уходе.