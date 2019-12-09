Услугу вы можете получить в территориальных органах МВД России на районном уровне по месту жительства или по месту пребывания...

Информационный центр УВД по ЗелАО информирует о категории граждан, которые имеют возможность получить государственную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации.В связи с утверждением Приказа МВД РФ от 28 сентября 2018 года №640 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» расширился круг заявителей, которым может быть предоставлена данная услуга.Заявителями могут являться дееспособные и ограниченные в дееспособности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста. А также один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей гражданина, ограниченного в дееспособности, признанного недееспособным, или несовершеннолетнего, достигшего возраста шести лет, обратившийся с заявлением о предоставлении государственной услуги в отношении этого гражданина.Данную услугу вы можете получить в территориальных органах МВД России на районном уровне по месту жительства или по месту пребывания.Для иностранных граждан, имеющих документы, составленные на иностранном языке, необходимо также предоставить их заверенный перевод на русский язык.Результатом предоставления государственной услуги является получение заявителем:- справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации;- уведомления о внесении изменений в дактилоскопическую информацию гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию;- уведомления об уничтожении дактилоскопической информации гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию;- уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.Срок предоставления государственной услуги составляет:- при получении дактилоскопической информации гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации - не более одного часа с момента принятия решения о возможности предоставления государственной услуги;- при внесении изменений в дактилоскопическую информацию гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, и уведомлении об этом заявителя - не более 30 дней со дня принятия решения о возможности предоставления государственной услуги;- при уничтожении дактилоскопической информации гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, и уведомлении об этом заявителя - не более 30 дней со дня принятия решения о возможности предоставления государственной услуги.Пресс-группа УВД по ЗелАО