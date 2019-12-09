Он занял своё почётное место на набережной реки Серой, напротив Александровского кремля. У монумента авторства Василия Селиванова-непростая история. Получив однажды "отказ", грозный

Он занял своё почётное место на набережной реки Серой, напротив Александровского кремля. У монумента авторства Василия Селиванова-непростая история. Получив однажды "отказ", грозный государь всё-таки вернулся в Александров.