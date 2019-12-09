Злоумышленник достал из своего рюкзака предмет, схожий с ножом. Угрожая им сотрудникам магазина, он скрылся с продукцией...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из магазина путем разбоя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов на Бакунинской улице. Мужчина сообщил, что неизвестный в торговом зале предпринял попытку похитить товар. Однако его противоправные действия были замечены администраторами. Когда они подошли к злоумышленнику, он достал из своего рюкзака предмет, схожий с ножом. Угрожая им сотрудникам магазина, он скрылся с продукцией.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на улице Земляной Вал задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний приезжий. У злоумышленника изъят предмет, схожий с ножом, и похищенное.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60