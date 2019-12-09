Желающие могут принести документы в Белый дом или направить по электронной почте
До 20-го декабря этого года комитет государственной и муниципальной службы обладминистрации будет принимать резюме от кандидатов на замещение должности первого заместителя главы региона, курирующего социальную сферу. Желающие могут принести документы в Белый дом или направить по электронной почте - [email protected]
При рассмотрении резюме предпочтение отдадут кандидатам, имеющим:
– высшее профессиональное образование в соцсфере: образование, здравоохранение, культура и т. д.;
– большой стаж работы (от десяти лет) на руководящих должностях в органах власти;
– опыт общественной и научной деятельности.
Собеседование кандидатов предварительно назначили на 23 декабря. Претенденты должны будут рассказать о своих трудовых достижениях, а также о том, какую пользу они могут принести нашей области.
По итогам собеседования губернатор определит победителя. Имя успешно прошедшего конкурсный отбор планируют назвать 30 декабря 2019 года.