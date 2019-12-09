В поселке Бохан Иркутской области возник пожар в общежитии педагогического колледжа. Возгорание на площади более двухсот квадратных метров ликвидируется силами МЧС. Все жители здания эвакуированы, информации о пострадавших нет.

В поселке Бохан Иркутской области возник пожар в общежитии педагогического колледжа. Возгорание на площади более двухсот квадратных метров ликвидируется силами МЧС. Все жители здания эвакуированы, информации о пострадавших нет, отмечает ТАСС.Здание старой постройки, двухэтажное, деревянное. Загорелся коридор на первом этаже, а также бытовые помещения.