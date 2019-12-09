Мемориальная доска была изготовлена центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот»

В День неизвестного солдата у Вечного огня в Костроме жители региона почтили память земляков, отдавших свою жизнь за защиту свободы и независимости государства. В рамках акции прошла церемония установки памятного знака в память о солдатах и офицерах, погибших в годы Первой мировой войны.У воинского мемориала собралось несколько сотен человек - ветераны, представители молодежных патриотических объединений, активисты поискового движения, кадеты, курсанты военной академии, представители власти и общественности.Губернатор Костромской области Сергей Ситников, обращаясь к собравшимся, отметил, что в День неизвестного солдата мы должны говорить и вспоминать всех воинов, наших земляков, отстаивавших независимость Родины.«Здесь на братском кладбище помимо участников Великой Отечественной войны есть братское захоронение ста офицеров и солдат, которые погибли от ран в госпиталях в ходе Первой мировой войны. 26 из них – это наши земляки, костромичи», - рассказал Сергей Ситников.И сегодня на месте одиночных захоронений и братской могилы погибших и умерших от ран солдат и офицеров Первой мировой войны был установлен памятный знак. Мемориальная доска была изготовлена центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот».«И та далекая Первая мировая, и Великая Отечественная война нанесли нашей области, нашей стране огромный ущерб. Глубоко убежден, что памяти заслуживают солдаты всех войн, где наши предки защищали нашу свободу и независимость. Спасибо всем, что собрались здесь, спасибо за то, что помните и верите. До тех пор пока будем помнить, будем великой страной и народом», - сказал губернатор.По уже сложившейся традиции в День неизвестного солдата на Воинском мемориале в Костроме заложили капсулы с землей, доставленной молодежными поисковыми отрядами с мест боевых действий Великой Отечественной войны, в этом году – из Эстонии, Латвии, Молдовы.Затем участники акции возложили цветы к Братским могилам и Вечному огню. Вечером в память о погибших жители региона присоединятся к всероссийской мемориальной акции «Свеча Памяти» - в память о воинской доблести и бессмертном подвиге погибших воинов они зажгут на своем окне свечи.