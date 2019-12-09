Только на следующий год на эти цели в региональной казне предусмотрено более 160 миллионов рублей

Губернатор Сергей Ситников в ходе рабочей поездки в Кологривский район поставил задачу по реализации комплексной программы, направленной на ремонт мостов в регионе. Для этого Костромская область будет привлекать областное и федеральное финансирование. Только на следующий год на эти цели в региональной казне предусмотрено более 160 миллионов рублей.В Костромской области на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения сегодня находится более 400 мостовых сооружений. По оценке департамента транспорта и дорожного хозяйства ремонт различной степени сложности необходим на 153 сооружениях общей протяженностью более 5 километров.Необходимое для проведения ремонтных работ финансирование - более 2,8 млрд рублей. По требованию главы региона Сергея Ситникова администрация Костромской области уже направила заявку в Федеральное дорожное агентство для получения федеральных средств.Сегодня губернатор приехал в Кологривский район, чтобы оценить состояние некоторых проблемных мостовых переправ. Сергей Ситников подчеркнул, что в данном вопросе необходим комплексный подход. Главная задача – обеспечить безопасность людей и сформировать комфортную и современную дорожную инфраструктуру. Необходимые для ремонтов средства администрация закладывает и в областной бюджет.«Таких мостов, через небольшие речки, в области сегодня много. В этом году пять мостов было отремонтировано. Мы называем это ремонтом, но, по сути, речь идет о новых мостах - полностью меняется и опорная часть моста, и пролетная часть моста. С этого года начнется капитальный ремонт моста через реку Кострому в областном центре. Первые средства уже выделены. Но таких мостов, требующих ремонта, в области сегодня хватает. Будем заходить в федеральную программу. Полагаю, мы вопросы с федерацией решим, и мосты будут сделаны», - подчеркнул Сергей Ситников.В Костромской области в 2019 году уже отремонтировано 5 мостов регионального и межмуниципального значения, на эти средства из областного бюджета направлено более 140 млн рублей. В 2020 году планируется отремонтировать 7 мостов, в областном бюджете уже заложен 161 млн рублей. Среди мостов, которые будут отремонтированы, деревянный переход через реку Верхняя Ичежа в Кологривском районе. Здесь планируется демонтаж деревянных конструкций, монтаж металлических свай, металлических пролетов и деревянного настила. Сейчас в целях обеспечения безопасности на переправе введено ограничение по общей массе – 8 тонн.«Мы делаем ставку на то, чтобы пролетная и опорная часть была в металлическом исполнении. Переход на стальное опорное участие позволяет нам эксплуатировать мосты до 50 лет. Мосты в деревянном исполнении эксплуатируются, как правило, 7 -10 лет. Поэтому принято решение делать опору металлической», - прокомментировал Сергей Ситников.Глава региона также поставил перед профильными органами власти задачу привлечь к ремонту моста лесозаготовителей и завершить ремонт моста до конца августа.