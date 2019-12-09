18-летний молодой человек, которого сбила иномарка в Ковровском районе, скончался в больнице, об этом сообщает "Ковров
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-v-kovrovskom-rajone-nasmert-sbili-18-letnego-parnya.html" target="_blank">В Ковровском районе насмерть сбили 18-летнего парня</a> - 18-летний молодой человек, которого сбила иномарка в Ковровском районе, скончался в больнице, об этом сообщает "Ковров
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-v-kovrovskom-rajone-nasmert-sbili-18-letnego-parnya.html]В Ковровском районе насмерть сбили 18-летнего парня[/url] - 18-летний молодой человек, которого сбила иномарка в Ковровском районе, скончался в больнице, об этом сообщает "Ковров