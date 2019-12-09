18-летний молодой человек, которого сбила иномарка в Ковровском районе, скончался в больнице, об этом сообщает "Ковров

18-летний молодой человек, которого сбила иномарка в Ковровском районе, скончался в больнице, об этом сообщает "Ковров сегодня".