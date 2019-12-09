В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта. Нашим атлетам грозит четырехлетняя дисквалификация и запрет на проведение международных турниров.

В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта. Нашим атлетам грозит четырехлетняя дисквалификация и запрет на проведение международных турниров.Мероприятие проходит в пятизвездочном отеле Лозанны Royal Savoy. Ожидается, что через три с половиной часа представители WADA, а также президент организации Крейг Риди соберутся в конфренц-зале отеля и огласят вердикт российскому спорту.Накануне комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.Стоит отметить, что официальные представители России по рекомендациям WADA в Лозанне не присутствуют. Российская сторона свою позицию по вердикту WADA огласит примерно через час после пресс-конференции в Лозанне.