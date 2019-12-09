Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась пор поводу решения исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других спортивных соревнований на четыре года. Со свойственным спортсменам оптимизмом она призвала поискать в происходящем хоть какие-то плюсы.

Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась пор поводу решения исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других спортивных соревнований на четыре года. Со свойственным спортсменам оптимизмом она призвала поискать в происходящем хоть какие-то плюсы.Суровое решение WADA касается всех российских спортсменов, в том числе и тех, кто даже не давал повода усомниться в соблюдении всех антидопинговых правил. Именно они настоящая пострадавшая сторона в этой ситуации, подчеркнула Екатерина Гамова."Нам придется чем-то поступиться. И, к сожалению, вот такими важными и такими памятными событиями для каждого спортсмена, как восхождение на пьедестал под гимн своей страны, со своим флагом", – цитирует "" чемпионку. И идти на подобные уступки российским спортсменам придется по меньшей мере на протяжении четырех лет. "Но в то же время губить карьеру и целое поколение спортсменов мы не имеем права", – уверена Екатерина Гамова.Волейболистка уверена, что нельзя осуждать тех людей, которые решатся выступать под нейтральным флагом. Она добавила, что надо радоваться, что у атлетов из России есть право выступать хотя бы так."Даже в сложившейся ситуации можно найти плюсы", – заметила Гамова."Мое мнение по этому поводу остается прежним: "чистые" спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях, продолжать. Поэтому мы можем только порадоваться тому, что это право у них есть", – заметила она.Действительно, сообщается, что отдельные функционеры WADA рассчитывали на более суровое наказание, чем тот факт, что Россию отстранили от Олимпиады и других международных соревнований. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призналась, что настаивала на полной дисквалификации и разочарована "мягкостью" финального вердикта.Напомним, 9 декабря стало известно о суровом решении исполкома WADA. Спортивные чиновники отстранили Россию от Олимпиады и других крупных международных соревнований.