Гипертония – одно из самых часто встречающихся заболеваний в нашей стране. Оказалось, за последние десять лет число больных с таких диагнозом резко возросло.

Гипертония – одно из самых часто встречающихся заболеваний в нашей стране. Оказалось, за последние десять лет число больных с таких диагнозом резко возросло.По данным Росстата, сейчас в России на 57 процентов больше страдающих от повышенного давления людей по сравнению с 2008 годом. Их число составляет 1,54 миллиона человек. Десять лет назад больных с таким диагнозом было всего 979 тысяч.Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УрФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов подчеркнул, что из-за роста числа мужчин страдающих от ожирения у них чаще встречается этот диагноз. Распространенность гипертонии у мужчин до 65 лет увеличилась на 13 процентов за последние 15 лет, сообщает ."Распространённость артериальной гипертонии в России очень высока. По данным эпидемиологических исследований, только среди мужчин в возрасте до 65 лет частота гипертонии – 49%, а у женщин – 40%", – сказал специалист.Далеко не все больные с таким диагнозом принимают необходимые препараты. Всего около 42% мужчин и почти 62% женщин всерьез заботятся о своем давлении.