В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства. На нем решится судьба российского спорта на международной арене. Исполком ВАДА может признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим стандартам антидопингового кодекса и отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства. На нем решится судьба российского спорта на международной арене. Исполком ВАДА может признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим стандартам антидопингового кодекса и отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.23 сентября стало известно, что эксперты ВАДА нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, напоминает телеканал "Россия 24". Министр спорта Павел Колобков обвинения отрицает. По его словам, база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.